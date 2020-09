A star is born, la vera storia tra Bradley Cooper e Lady Gaga

A star is born, la vera storia tra Bradley Cooper e Lady...

Questa sera su Canale 5 andrà in onda “A Star is Born”, il film con Lady Gaga e Bradley Cooper: la coppia ha fatto sognare milioni di fan per la loro presunta storia d’amore fuori dal set.

Quando si sono esibiti alla notte degli Oscar nel 2019 con la canzone vincitrice come miglior produzione originale Shallow, immediatamente il gossip di tutto il mondo si è sbizzarrito: tra Bradley Cooper e Lady Gaga c’era qualcosa in più che semplice amicizia e rapporto professionale?

Leggi anche –> Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati

D’altronde la loro complicità era evidente anche all’allora fidanzata – bellissima – di lui, la super model Irina Shayk.

A star is born: Lady Gaga e Bradley Cooper insieme

Il film – uscito nel 2018 – è un remake del musical È nata una stella, pellicola del 1937. Come nelle favole, i fan dei due protagonisti speravano che si ripetesse anche nella realtà la magia della storia d’amore tra Jackson Maine e Ally Campana. Qualcuno aveva anche ipotizzato che i nuovi tatuaggi della cantante – un pentagramma e una rosa – fossero proprio dedicati a Bradley. Se a questo aggiungiamo il fatto che entrambi poco tempo dopo gli Oscar hanno chiuso le loro relazioni – lei con Christian Carino – c’era da sperare che qualcosa di vero ci fosse, visto che già nel 2016 Bradley e Gaga erano stati visti uscire di casa assieme. Inoltre Irina aveva smesso di seguire Lady Gaga su Instagram.

Lady Gaga e Bradley Cooper convivono, incredibile scoop degli USA

Invece la cantante di “Born this way” in un’intervista a Elle Usa ha ammesso che è stata solo una montatura per dare maggiore attenzione al film. Insomma, niente storia d’amore, niente favola. Di questa storia però si è parlato a lungo, ottenendo così quello che forse tutti volevano: farsi pubblicità.