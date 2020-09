Uomini e Donne, l’attacco di Tina Cipollari: non un gesto da cavaliere!

Nuovo attacco di Tina Cipollari nei confronti del cavaliere per un gesto non proprio nobile durante le vacanze estive: il retroscena su Uomini e Donne

Tutto pronto per la seconda settimana di Uomini e Donne, in cui ci saranno nuovi litigi con protagonista la solita Tina Cipollari, che attaccherà il cavaliere Armando Incarnato per un gesto non proprio all’altezza. Tutto ruoterà intorno ad un indizio sulla sfera personale dell’uomo che farà storcere il naso all’opinionista. Armando avrebbe prima frequentato una donna durante i mesi estivi per poi chiudere subito il flirt tornando così al Trono Over. Questa sua scelta non è piaciuta affatto alla Cipollari.

Uomini e Donne, non solo Tina Cipollari: il nuovo retroscena!

L’opinionista continuerà ad attaccare lo stesso Armando visto che le sue storie d’amore finiscono tutte allo stesso modo. Anche Gianni Sperti sarà dalla sua parte con nuovi retroscena davvero incredibili. Inoltre, ci sarà inoltre spazio per il Trono Classico con Jessica e Sophie le protagoniste della puntata. Quest’ultima uscirà in esterna con Facundo, che svelerà di essersi trovato bene anche se voleva uscire inizialmente con la 29enne. Novità davvero importanti per la seconda settimana di Uomini e Donne con Tina Cipollari sempre molto polemica nei confronti di dame e cavalieri.