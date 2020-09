Terribile incidente: bambino muore durante una festa colpito da un tavolo

L’incidente è avvenuto a Chicago. Il bambino si trovava ad un ricevimento di nozze con i genitori, ed ha tragicamente perso la vita.

Grave lutto per un intera famiglia. Ad essere volato in cielo troppo in fretta è Luca Berlingerio, un bambino di soltanto 5 anni. Il ragazzo stava partecipando con i due genitori ad un ricevimento di nozze, il giorno del tragico incidente.

Il giovane ragazzo ha perso la vita in seguito ad uno strano e terribile avvenimento. Un tavolo di granito si è ribaltato, colpendolo inevitabilmente alla testa. Per Luca non c’è stato più niente da fare. I genitori e tutti i cari sono addolorati per la perdita, che ha lasciato nei loro cuori una cicatrice insanabile.

Luca Berlingero è stato ricoverato con urgenza in ospedale dopo il terribile e fatale avvenimento. Il tutto è avvenuto a Chicago, più precisamente al Drake Hotel di Oakbrook, in data 4 Settembre 2020. Prima di essere trasportato nella struttura ospedaliera, il ragazzo ha ricevuto soccorso durante il ricevimento stesso, da un medico presente alla festa di matrimonio in veste di invitato.

Il medico del pronto soccorso che era presente alla festa ha immediatamente praticato a Luca la rianimazione cardiopolmonare. Gli operatori del pronto soccorso sono stati chiamati intorno alle ore 22:00, e sono giunti immediatamente sul luogo dell’incidente. Al loro arrivo, il ragazzo era completamente incosciente, e non rispondeva ai comandi. È stato portato con urgenza all’Elmhurst Memorial Hospital. Lì, poco tempo dopo, i medici lo hanno dichiarato morto a causa di un trauma cranico.

Grave incidente, muore un bambino di 5 anni: le riprese delle telecamere

Alcune telecamere hanno ripreso interamente il tragico incidente che ha portato Luca Berlingero, un bambino di soli 5 anni, alla morte. Le riprese video, secondo quanto riportato da WGN, sono state esaminate dalla Polizia di Oakbrook. Gli agenti hanno raccontato che il giovane ragazzo era sdraiato sul tavolo poco prima dell’accaduto, e che stava stringendo il bordo tra le mani. Pochi secondi dopo, il tavolo in granito ha cominciato a scivolare via, facendo ribaltare e atterrare sulla testa il piccolo. “La nostra squadra è addolorata per questo terribile incidente.”, ha riferito al Daily Mail l’Hotel Drake.