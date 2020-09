Soleil Sorge rivela: “Iannone mi ha chiamato alle cinque del mattino…”

Nuovi indizi scottanti a Domenica Live da parte di Soleil Sorge che continua a parlare senza sosta anche del pilota Andrea Iannone

Continua senza sosta il racconto di Soleil Sorgè durante il programma di Canale 5, Domenica Live, in onda su Canale5 per svelare novità su Andrea Iannone. Il settimanale Chi aveva riportato che il pilota ci avrebbe provato in Sardegna durante le vacanze ad agosto. Una situazione un po’ ingarbugliata con i continui racconti di Soleil, che prima afferma di voler abbandonare il gossip, ma è sempre la prima a rilasciare interviste.

Soleil Sorge, il racconto su Andrea Iannone

E così ai microfoni di Barbara D’Urso inizia a raccontare cose già note: svela che tra i due non è successo nulla e così la stessa conduttrice incalza. La presentatrice napoletana chiede: “Ma lui avrebbe voluto?” E lui subito rivela: “Sì, mi ha anche chiamato alle 5 del mattino, io ho risposto e gli ho detto che non era il caso a quell’ora. Io ero in giro con amiche”. Poi il discorso continua con la D’Urso che aggiunge: “Magari voleva stare con te e le tue amiche per passare del tempo…”. “Mi ha detto esplicitamente altro”, la risposta di Sorge.