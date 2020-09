La consuetudine affermatasi con l’epidemia di Covid di salutare con il gomito non è corretta ed esporrebbe a dei rischi. L’Oms spiega tutto.

Non senza un certo grado di stupore, l’Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere che salutare con il gomito sarebbe una pratica da non mettere in atto, e per una ragione specifica.

A parlarne è Tedros Adhanom Ghebreyesus, che nella stessa Oms riveste la carica di direttore. L’alto dirigente dell’organismo facente capo all’Onu, attraverso un messaggio postato sul suo profilo personale Twitter, spiega che salutare con il gomito all’apparenza fa si che due o più individui non entrino in contatti diretto tra loro.

Salutare con il gomito, parla l’Oms: “Meglio non farlo”

La #OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la mano al corazón. El director de la OMS, @DrTedros, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel pic.twitter.com/eRn1Q57K2F — Dɪᴀɴᴀ Oʀᴛᴇɢᴀ (@DianaOrtegaG) September 13, 2020

“Ma è comunque una prassi che porta ad annullare la distanza fisica e ad abbattere il metro di spazio richiesto come minimo tra le persone”. Per cui sarebbe meglio limitarsi ad un cenno con la mano da lontano, oppure mettendosi una mano sul cuore, come in diversi hanno cominciato a fare. Nel frattempo lunedì 14 settembre molte scuole hanno riaperto i battenti in Italia, nonostante le tante difficoltà che hanno contraddistinto la preparazione del nuovo anno didattico.

