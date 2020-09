Aggiornamento positivo Covid GF Vip. Tra i partecipanti del reality show al via lunedì 14 settembre 2020 ci sarebbe un caso, la situazione.

Emerge una notizia che scuote il GF Vip, con un positivo al Covid che sarebbe presente nel cast dei partecipanti. Il più famoso reality show che ci sia sarebbe dovuto partire proprio nella serata di lunedì 14 settembre 2020 su Canale 5, ancora una volta con la condizione del navigato Alfonso Signorini. E da quanto si apprende, la trasmissione dovrebbe comunque iniziare regolarmente, senza alcun rischio di un rinvio.

LEGGI ANCHE –> Oms lancia l’allarme: “I morti aumenteranno tra ottobre e novembre”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Positivo Covid GF Vip, la situazione sembra sotto controllo

Massimo riserbo per adesso sul nome del positivo al GF Vip. Sono intanto scattate tutte le misure cautelative previste per contenere questa situazione di emergenza. Partito anche il tracciamento dei contatti tenuto dal concorrente positivo del GF Vip. Subito sottoposti in isolamento domiciliare tutti coloro che sono entrati in contatto con quest’ultimo (o quest’ultima, n.d.r.). Ma la produzione e le autorità preposte ritengono che la situazione risulti sotto controllo, e proprio per questo non si pensa di rinviare il programma.

LEGGI ANCHE –> Berlusconi dimesso | oggi torna a casa | le sue condizioni