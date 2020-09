Matilde Brandi chi è: età, carriera e vita privata della ballerina

Conosciamo meglio la storia della ballerina, Matilde Brandi, che sarà una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip

Matilde Brandi nasce il 27 febbraio 1969 a Roma. Fin da piccola studia danza con una personalità fuori dal comune arrivando anche a diplomarsi al “balletto di Roma” nel 1990. Così dopo poco fa il suo debutto in tv diventando la ballerina della trasmissione Club 92 di Gigi Proietti. Il suo successo arriva un anno dopo con Fantastico insieme a Raffaella Carrà e Johnny Dorelli. Successivamente entra nel corpo di ballo di Buona Domenica come prima ballerina. Tante le sue partecipazioni durante la sua lunga carriera, come al varietà Re per una notte, a Fantastica Italiana e a Francamente me ne infischio di Adriano Celentano. Infine, negli ultimi anni di carriera è diventata conduttrice di Piazza Grande, del Premio Città dei Cavalieri di Malta, Scommettiamo Che…?.

Matilde Brandi chi è, vita privata

Inizialmente è stata legata sentimentalmente all’attore Paolo Calissano. Successivamente ha trovato l’amore con Marco Costantini con i due che stanno insieme ormai da ben dieci anni. Inoltre, è diventata mamma delle gemelle Sofia ed Aurora, nate nel 2006. Sul suo profilo Instagram è molto seguita.