Massimiliano Morra, il terribile incidente stradale: “Sono stato miracolato”

Nel marzo 2018 l’attore napoletano Massimiliano Morra rimase vittima di un grave incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare a Roma.

L’attore napoletano Massimiliano Morra, protagonista di “Furore” e di molte altre fiction di successo, nonché ex concorrente del programma Rai “Ballando con le Stelle”, nel marzo 2018 visse una bruttissima esperienza. Rimase infatti vittima di un grave incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare a Roma. A rivelare quanto accaduto fu lui stesso attore nel corso di un’intervista rilasciata a “La vita in diretta” su Rai 1.

La disavventura di cui è stato protagonista Massimiliano Morra

“Stavo tornando a casa da una cena con tutti i colleghi dopo la trasmissione, quando improvvisamente un’auto mi si è piantata davanti – raccontò Massimiliano Morra, all’epoca impegnato a “Ballando con le Stelle” -. Io ero sulla corsia di accelerazione e per scansarla ho dovuto sterzare all’improvviso. La mia auto si è girata completamente per poi finire contro il guard rail. Da quel momento in poi ho perso i sensi”.

L’attore napoletano ha riportato diverse lesioni, anche se nelle circostanze date poteva andargli molto peggio: “Ho avuto un bel po’ di problemi: un ematoma sotto l’occhio, dovuto al trauma cranico, altri ematomi sparsi per tutto il corpo e alcuni versamenti ematici intracranici che devo tenere sotto controllo”. Ma, concluse dopo aver ringraziato tutti i fan per l’affetto dimostrato, “sono stato miracolato…”.

EDS