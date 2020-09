Incidente Liguria | morte tremenda per un uomo in moto

Gravissimo incidente in Liguria: un uomo finisce con il perdere la vita in modo spaventoso mentre viaggiava su un mezzo a due ruote.

Un grave incidente è avvenuto in Liguria in località Tovo San Giacomo, in provincia di Savona. E purtroppo si registra una vittima, Giorgio Cesio. Il triste evento è accaduto nella giornata di sabato 12 settembre 2020, con il 58enne Giorgio rimasto coinvolto in uno scontro che ha avuto luogo su di un tratto dell’Autostrada A10.

Teatro dello schianto la porzione che passa all’interno della galleria ‘Orco’. Chiamati da alcuni automobilisti di passaggio, i soccorritori purtroppo non sono riusciti a salvare l’uomo, che stava viaggiando a bordo di uno scooter. Da quanto ricostruito da parte delle forze dell’ordine, pare che l’incidente si sia verificato dopo che un furgone ha tamponato Giorgio. I due mezzi sono rimasti incastrati tra loro, con l’uomo intrappolato in questo intreccio mortale di lamiere.

Incidente Liguria, la morte di Giorgio è stata tremenda

Purtroppo l’incidente è avvenuto includendo anche un altro terribile particolare: Giorgio è stato trascinato per oltre cento metri. I paramedici del 118 lo hanno già trovato privo di vita al loro arrivo. Sono sopraggiunti una pattuglia della Polstrada, i Vigili del Fuoco e due ambulanze della Croce Bianca. L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro sia del motorino che del mezzo e c’è pure una inchiesta ufficiale da parte della Procura di Savona. Si indaga per omicidio stradale. La vittima era sposata e non aveva figli.

