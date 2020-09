Grande Fratello Vip, Signorini svela: “Rischio un attacco di panico”

Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini pronto per la conduzione del reality: tutte le novità

Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip con la solita conduzione di Alfonso Signorini. Al suo fianco ci saranno Pupo e Antonella Elia, mentre non ci sarà Wanda Nara. Ai microfoni del settimanale TelePiù lo stesso presentatore ha svelato anche tutte le sue preoccupazioni in base alle norme anti Covid da seguire: “Rischio un attacco di panico se mi si toglie la mascherina. Sono terrorizzato dall’idea del contagio. Ci saranno due distributori di gel all’ingresso e continuo a misurarmi la febbre senza sosta”.

Leggi anche –> La versione di Maria Teresa Ruta: “Per stare con mia figlia”



Leggi anche –> Matilde Brandi nella casa: il compagno è contrario



Grande Fratello Vip, le novità di Signorini

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Successivamente lo stesso Signorini ha affrontato anche il discorso di chi sarà al suo fianco: “Pupo non l’ho voluto toccare perché siamo collaudati e abbiamo passato momenti impegnativi. Mentre Antonella l’ho voluta io. Mi piace la sua vena di sana follia, sarà un divertimento assicurato insieme”. Infine, ha voluto ribadire un discorso: “Non escludiamo nuovi ingressi”. Tutto pronto per la nuova edizione sempre entusiasmante del GF Vip, in onda a partire da oggi 14 settembre 2020.