Gf Vip, Enock Barwuah pronto a scatenarsi: “Farò danni…”

Enock Barwuah entra nella Casa del Grande Fratello Vip con la consapevolezza di aver “già visto un po’ di

concorrenti niente male…”.

Tra i concorrenti più “promettenti” della nuova edizione del Grande Fratello Vip c’è sicuramente Enock Barwuah, fratello del famosissimo calciatore Mario Balotelli. In un’intervista al settimanale Chi il giovane racconta perché ha deciso di dire “sì” al reality, nonostante il suo sogno sia sempre stato quello di giocare a calcio…

La nuova avventura di Enock Barwuah

“Il mio sogno era sfondare nel mondo del calcio, ma ho sempre militato nelle serie inferiori – spiega Enock Barwuah -: il Coronavirus poi ha bloccato i campionati minori, così ho preso un anno di stop. La proposta è arrivata nel momento giusto. Anche Mario ha detto ‘si’ per la prima volta: il suo parere conta molto”. A quanto pare è stato proprio lui a spingerlo verso questa nuova avventura…

Enock entra nella Casa da fidanzato, ma non fa mistero di aver avuto modo di notare alcune concorrenti che condivideranno quest’esperienza con lui: “Ho combinato un casino… prima del lockdown avevo una ragazza, da tanto. Però ci siamo lasciati e allora mi sono detto: ‘Godiamoci il Gf Vip’. Invece questa estate ho incontrato Giorgia: lei è tranquilla, io no. Ho già visto un po’ di concorrenti niente male. Mamma mia, farò danni, già lo so…”.

Ma a suo dire “l’elemento più assurdo di questa vicenda è proprio lui, Mario. Quando mi sono arrivate altre mille proposte, lui era sempre negativo, sempre pronto al no. Questa volta i ruoli si sono quasi capovolti. E’ lui che mi dice ‘vai, vai, va’: inizio a essere poco tranquillo. E’ il colmo: secondo me non mi vuole tra le scatole per un po’ non c’è altra spiegazione”.

Infine il Nostro avverte che non accetterà discriminazione e umiliazioni legate al colore della sua pelle, come giù accaduto al fratello. “Nel mio caso specifico, bisogna sperare che non succeda – dice -: perché sono sicuro che partirebbe la reazione ‘ignorante’, non saprei trattenermi, mi incazzerei non poco. Concorrenti avvisati… lo sono un buono, mi piace scherzare e sono un bravo ragazzo: ma questo e un argomento che fa male a me, a mio fratello e alla nostra famiglia”.

