Gf Vip, Adua Del Vesco attacca Massimiliano Morra: “Ha sbagliato tanto”

Prime scintille nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Adua Del Vesco mette subito in chiaro che con l’ex fidanzato Massimiliano Morra “non siamo rimasti in buoni rapporti”.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è per l’attrice Adua Del Vesco un’occasione di riscatto, nonostante la presenza nella casa più spiata d’Italia del suo ex fidanzato Massimiliano Morra con il quale non è rimasta in buoni rapporti, anzi: “Quando ho saputo che c’era lui, ho avuto qualche dubbio sulla partecipazione – ha confidato al Fatto Quotidiano -. Nei miei confronti ha sbagliato tanto. Non so se racconterò cos’è successo tra di noi”. Se non è una dichiarazione di guerra, poco ci manca…

L’accusa di Adua Del Vesco al suo ex Massimiliano Morra

Adua Del Vesco stasera entrerà nella casa del Gf Vip 2020 anche per dare una speranza di rinascita a tutte le persone in difficoltà. “Partecipo al Grande Fratello Vip perché è arrivato il momento giusto per mettermi in gioco, mostrare chi sono e cercare il mio riscatto rispetto al racconto sbagliato che è stato fatto di me – ha detto -. Mi hanno giudicato senza conoscermi, per anni mi hanno etichettato unicamente come la fidanzata di”.

A proposito dell’ex Massimiliano Morra, la Del Vesco ha dichiarato: “Conosco solo lui, mio malgrado. Siamo stati fidanzati ma non siamo rimasti in buoni rapporti, tanto che quando ho saputo che c’era lui, ho avuto qualche dubbio sulla partecipazione. Poi ho cambiato idea. Parliamo del passato, cercherò di valutare che persona è oggi. Diciamo che ha sbagliato tanto nei miei confronti e spero l’abbia capito”.

Adua Del Vesco ha preferito non entrare nei dettagli della fine di quella relazione, limitandosi a osservare che “onestamente non so se racconterò cos’è successo tra di noi. Io non ho nulla da nascondere. Raccontare di me o aprirmi non è un problema, sennò non avrei accettato di partecipare. Sono serena”.

L’attrice ha poi parlato – ma in termini decisamente più benevoli – di un altro suo ex, Gabriel Garko (sono stati insieme tre anni, fino al 2018), continuamente preso di mira dal mondo del gossip per i suoi presunti gusti sessuali: “Mi dispiace vederlo bersagliato perché è una persona straordinaria -ha confessato la Nostra -. E’ giusto che faccia quello che gli pare”. A ciascuno il suo…

