Controversa situazione genitori omicidio figlia. Lei è una ragazza di 17 anni scomparsa nel nulla a luglio, loro si discolpano così.

Una coppia di genitori è stata denunciata per l’assassinio della loro figlia, Bernadette Walker, di 17 anni. I due si chiamano Sarah e Scott Walker, che di anni ne hanno rispettivamente 37 e 50. La sparizione della ragazza è avvenuta ormai due mesi fa nella regione del Cambridgeshire, in Inghilterra.

Gli investigatori sono purtroppo certi che Bernadette sia morta, anche se il corpo non è ancora rinvenuto. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno procedendo con delle perquisizioni nella loro casa di Peterborough. I genitori accusati dell’omicidio della loro figlia sostengono che l’ultima volta in cui l’hanno vista risale allo scorso 18 luglio. E che due giorni dopo avrebbero ricevuto un messaggio da lei, verso l’una del mattino.

Genitori omicidio figlia, perché loro hanno denunciato la scomparsa in ritardo

Nel testo Bernadette avrebbe rassicurato loro che sarebbe tornata presto a casa. Per questo entrambi sostengono di avere sporto denuncia solamente il 21 luglio, tre giorni dopo l’avvenuta scomparsa. Le autorità hanno rivolto un appello per tutti coloro che sono eventualmente in possesso di informazioni sensibili o utili a risolvere questo caso. “Chiunque sappia qualcosa è invitato a rivolgersi alla polizia”, hanno dichiarato i vertici locali delle forze dell’ordine.

