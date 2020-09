Flavia Vento è una showgirl, attrice e modella romana, che ha partecipato a tantissimi programmi noti del panorama televisivo italiano.

Flavia Vento è nata a Roma il 17 maggio 1977 ed è una showgirl, attrice e modella che ha raggiunto la notorietà tra la fine degli anni ’90 e gli anni 2000, con il programma di Teo Mammuccari, “Libero“, dove ricopriva il ruolo della valletta sotto il tavolo. In “Lotto alle Otto“, invece, interpretava il ruolo della Fortuna.

Nella sua carriera ha partecipato anche a diversi reality tv, tra i quali “Fattoria” nel 2004 e l'”Isola dei Famosi” nel 2008 e nel 2012. Ha scritto anche un libro di poesie intitolato “Parole al vento“. Nella sua vita ha avuto anche una parentesi politica, quando nel 2005 Flavia Vento si è candidata alle elezioni regionali del Lazio con il Partito Liberale Italiano, che ha presentato una lista unitaria al Partito Repubblicano Italiano, a sostegno della candidatura di Francesco Storace. Negli ultimi anni, invece, ha ricoperto spesso il ruolo di opinionista nei programmi di Barbara D’Urso. E’ un’amante dei cani, infatti ne ha sette, e si lancia spesso in iniziative a sostegno dei canili in difficoltà o degli animali che cercano casa.

Flavia Vento, vita sentimentale e passioni

La vita sentimentale di Flavia Vento è stata movimentata, ma la showgirl non si è mai sposata. E’ stata fidanzata con Manuele di Gresy, con l’attore Fabrizio Bentivoglio e con il regista Mimmo Calopresti. Fece scalpore la vicenda del presunto flirt che la Vento avrebbe avuto con Francesco Totti, ex giocatore della Roma. Poco prima del matrimonio del calciatore con la conduttrice Ilary Blasi, Flavia dichiarò di essere stata a letto con lui alzando un polverone, protrattosi per anni con tanto di battaglie legali. E’ stata coinvolta anche con Marco Prato, il ragazzo coinvolto nel brutale omicidio di Luca Varani, morto suicida in carcere nel 2017. Da allora la showgirl è single e ha intrapreso un percorso spirituale che l’ha condotta alla castità. Parteciperà alla quinta stagione del “Grande Fratello Vip“.

