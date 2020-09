Federico Fashion Style, ecco l’esito del test Covid: l’annuncio su Instagram

Federico Fashion Style alias Federico Lauri è finalmente guarito dal Coronavirus. Per il parrucchiere dei Vip si chiude così un lungo e difficile periodo.

Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, ha finalmente dato la bella notizia a tutti i suoi fan, ovviamente via social: dopo un lungo periodo d’isolamento e di malattia, il parrucchiere dei Vip è finalmente guarito dal Coronavirus. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato la foto del risultato dell’ultimo tampone, che è negativo, accompagnata da una lunga didascalia…

Federico Fashion Style fuori dal “tunnel scuro”

“Voglio pubblicamente condividere con voi questa gioia… – esordisce Federico Fashion Style – sono molto felice di essere uscito da questo tunnel scuro.. da questa esperienza ho capito molte cose ad esempio i veri valori della vita , che la felicità è anche in un piccolo gesto , che la vita è una e che nella vita non si deve dare nulla per scontato! Io che ci sono passato in prima persona voglio dire pubblicamente che la superficialità alcune volte come mantenere le distanze o magari la leggerezza di togliere la mascherina anche se siamo all’aperto dove c’è assembramento di persone non deve mai più capitare!”.

“Sono stato anche fortunato – ammette poi il celebre parrucchiere – perché ci sono persone che stanno molto male e io fortunatamente l’ho preso in maniera leggera…. ora volterò pagina e ritornerò alla mia vita, al mio lavoro con la consapevolezza di non abbassare mai la guardia! ❤️”. E conclude con un “grazie per tutti i supporti morali che mi avete regalato con sms standomi vicino e facendomi anche per un momento non pensare a questo brutto virus! Federico. #covid_19”.

