Fausto Leali, tra i concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, ha raccontato le difficoltà che ha dovuto affrontare da piccolo, durante la sua infanzia.

Fausto Leali, definito la voce “soul” della musica italiana, parteciperà alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini che andrà in onda da oggi 14 settembre 2020. Il cantante classe 1944 risiede in Brianza da anni ormai.

Tra i successi maggiori di Fausto Leali troviamo “A chi“, “Deborah“, “Io amo“, “Mi manchi” e “Ti lascerò“, che gli ha fatto guadagnare la vittoria al Festival di Sanremo 1989 in coppia con Anna Oxa. Il cantante si è raccontato in un’intervista, partendo dalla sua infanzia difficile: “Sono cresciuto in una famiglia molto povera, ho fatto la quinta elementare perché non c’erano altre scuole e forse non avrei potuto neppure frequentarle“, ha dichiarato. Pertanto ha iniziato a lavorare da giovanissimo, nonostante sua madre riconobbe sin da subito il suo straordinario talento. “C’era la possibilità di lavorare come garzone, quindi ho cominciato a lavorare per aiutare la mia famiglia. Avevo 10 anni quando cominciai a suonare, mia madre pensava che avessi una bella vocina“, racconta.

Fausto Leali, il successo e il “Grande Fratello”

Secondo Fausto Leali uno dei primi a credere in lui è stato il collega Renzo Arbore: “L’ho conosciuto e ha lanciato in radio il mio disco“, anche se il grazie più sentito lo deve a Tullio Romano, il suo primo insegnante di chitarra che gli dava lezioni gratuitamente. Nel cast della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” ci saranno anche Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blank, Flavia Vento, michela Brandi, Danis Dosio e altri, personalmente scelti dal conduttore Alfonso Signorini.

