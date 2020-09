Fabrizio Corona stuzzica Barbara D’Urso: “Sei bellissima… Sono single”

Ospite di ‘Live non è la D’Urso’, Fabrizio Corona ha parlato dell’ex Silvia Provvedi e poi si è lasciato andare a delle avance alla conduttrice.

Fabrizio Corona è tornato in televisione un anno e mezzo dopo l’ultima volta. Ad invitarlo è stata Barbara D’Urso per il suo programma domenicale ‘Live non è la D’Urso’. L’ex re dei paparazzi è stato sottoposto al giudizio delle cinque sfere, anche se per motivo noti non poteva essere presente in studio. Corona è apparso meno grintoso del solito e nel corso del programma lo ha ammesso lui stesso, spiegando di essere uscito sfiancato dalla lunga battaglia legale che l’ha visto protagonista.

Ad un tratto gli viene chiesto di parlare della ex Silvia Provvedi. La cantante de ‘Le Donatella’ è da poco diventata madre ma è anche stata travolta indirettamente da un guaio giudiziario: il suo fidanzato Giorgio De Stefano è stato arrestato in un blitz contro la ‘ndrangheta. Al momento la Provvedi non si è voluta esprimere a riguardo, attendendo l’esito del percorso giudiziario. Sulla complicata situazione di Silvia, Fabrizio ha detto: “La piccola Silvietta è una guerriera. In questo periodo non le ho scritto, ma le voglio bene. Sta attraversando un momento difficile. Le sono vicino, le dico di non mollare e do un abbraccio al suo fidanzato, sincero. Deve resistere e essere forte”.

Fabrizio Corona stuzzica la D’Urso: “Sono single…”

In passato Fabrizio Corona è entrato spesso in polemica con Barbara D’Urso, ma in questo caso i due sono andati d’amore e d’accordo. L’ex re dei paparazzi è una persona diversa, decisa a lasciarsi alle spalle le intemperanze che tanti problemi gli hanno causato in passato. Così, durante il programma Fabrizio si è lasciato andare ad un siparietto ironico. Tutto è cominciato quando ha detto a Barbara: “Sei bellissima, più dal vivo che in video. Incredibile arrivare a 65 anni come te”.

La conduttrice puntualizza che ne ha “Solo 63”, generando la reazione divertita dei presenti, ma Fabrizio ha continuato con il suo scherzo: “Sono single” e la D’Urso non si è tirata indietro: “Anch’io”. A quel punto Corona è andato oltre sostenendo di poter travolgere di passione la D’Urso. La conduttrice si è messa a sorridere ed ha declinato l’invito, ma tra i due la pace appare fatta.