Elisabetta Gregoraci, chi è l’ex fidanzato Francesco Bettuzzi

Francesco Bettuzzi è l’imprenditore che aveva conquistato il cuore della bella calabrese Elisabetta Gregoraci fino alla “rottura” nell’estate 2019. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Capelli brizzolati, sorriso contagioso e una profonda passione non solo per il mare ma anche per la tavola da surf, fascino da vendere e, ovviamente, fisico statuario: sono questi i “segni particolari” di Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Francesco Bettuzzi

Francesco Bettuzzi, classe 1978 (non è dato sapere la data precisa), originario di Parma, nella vita fa l’imprenditore: nello specifico è CEO presso l’azienda di cosmetici Pure Herbal, di cui la stessa Gregoraci è testimonial. I due si conoscono ormai da anni, da quando lei era legata sentimentalmente a Flavio Briatore.

Su Bettuzzi non ci sono molte altre informazioni, dal momento che pare che non abbia né un profilo Facebook né Instagram, a parte il fatto che è un grandissimo appassionato di sport “adrenalinici”: in particolare, ama trascorrere il suo tempo libero con la tavola da surf in mezzo al mare, spesso si concede lunghe cavalcate e quando si trova nella sua città va spesso anche in bici.

Per il resto, Francesco Bettuzzi e Elisabetta Gregoraci si sono fidanzati dopo la fine della storia d’amore della showgirl con Briatore. Elisabetta sembrava aver ritrovato l’amore tra le braccia di una sua vecchia conoscenza: ad aprile 2018 si erano regalati una fuga romantica a Parigi, lontano dalla routine quotidiana, e a gennaio 2019 avevano ufficializzato la loro relazione. A luglio dello stesso anno, però, la magia si è spezzata e le loro strade si sono separate per sempre…

EDS