Eleonora Daniele e la dedica d’amore: “Oggi è un giorno speciale”

Eleonora Daniele fa sciogliere il cuore dei fan con una tenerissima dedica d’amore pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Per Eleonora Daniele l’ultimo anno è stato complesso, ma anche ricco di soddisfazioni personali e professionali. La conduttrice di ‘Storie Italiane‘, infatti, continua ad aggiungere fan e riconoscimenti per il lavoro svolto con il programma Rai e per il suo modo di essere anche fuori dalla trasmissione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale tutto sembra andare per il verso giusto: un anno fa è convolata a nozze con il suo Giulio Tassoni.

Un matrimonio che è andato per il meglio e che ha raggiunto in questi giorni il primo anno di vita. Un primo anno che è stato segnato in parte dalla situazione di emergenza generale, ma che non è stato travolto. Il rapporto tra Eleonora e Giulio, infatti, è più solido che mai e da qualche mese è stato impreziosito dalla nascita della prima figlia. Si può dire senza timore di smentita che per la conduttrice questo, nonostante le difficoltà derivanti dall’esterno, sia un periodo decisamente positivo.

Eleonora Daniele, la bella dedica al marito Giulio: “Oggi è un giorno speciale”

A sottolinearlo è la stessa Eleonora con un post su Instagram nel quale celebra un anno di amore come sposi: “Esattamente un anno fa. Oggi un giorno speciale.. se penso che da lassù ci hanno fatto il regalo più grande … la nostra piccolina. Buon anniversario my love”. Una dedica tenerissima che è stata accolta con messaggi di estrema dolcezza da parte di tutti i suoi fan: “Auguri affettuosi cara amica a te e a Giulio”, le scrive ad esempio Monica Setta. Le fa eco Ivan Cottini che poco sotto scrive: “Buon anniversario meravigliose creature…”.