Dayane Mello, chi è la modella del GfVip: età, foto, carriera, gossip riguardanti la bellissima ex concorrente di Pechino Express.

Dayane Mello pochi giorni fa ha fatto parlare molto di sè per essere entrata nelle vicende amorose di Belen. La Mello infatti è la ex di Gianmaria Antinolfi, il presunto nuovo fidanzato dell’argentina.

Dayane così ha voluto mettere in guardia la Rodriguez: “Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia!”.

Chi è Dayane Mello, la sua storia

Al di là della vicenda che riguarda Belen, scopriamo qualcosa in più sulla storia di Dayane Mello. Nata a Joinville, città situata nello Stato di Santa Caterina, in Brasile, a diciassette anni si trasferisce in Cile. Lavora come modella per una piccola agenzia e pian piano diventa sempre più famosa.

Visualizza questo post su Instagram La felicidad se respira al pie del mar.✨☺️🏖#sardegna #italy🇮🇹 #lovestory 💚 Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal) in data: 27 Lug 2020 alle ore 11:36 PDT

Dopo aver posato per importanti riviste e aver lavorato per marchi come Yamamay, Intimissimi, Pollini, Angelo Marani e Colmar, arrivano i videoclip musicale e le prime apparizioni in tv, a Ballando con le stelle e poi a Pechino Express. Ora inizia la nuova avventura come concorrente del Grande Fratello Vip.

Visualizza questo post su Instagram Keeping fit in the summer. 🤩🌛🤡 @camping_magiclake #summer#logodecomo#italy🇮🇹 # Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal) in data: 21 Ago 2020 alle ore 9:07 PDT

Dal punto di vista sentimentale è stata legata anche al modello italiano Stefano Sala: nel 2014 ha avuto una figlia di nome Sofia.