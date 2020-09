Coronavirus, Locatelli sul ritorno a scuola: “Ci saranno nuovi positivi”

Un nuovo inizio a partire da oggi, lunedì 14 settembre, con il ritorno a scuola di circa 5 milioni di studenti: il pensiero di Franco Locatelli

Oggi, lunedì 14 settembre, torneranno a scuola circa 5 milioni di studenti dopo tanti mesi vissuti a casa a causa dell’emergenza Coronavirus. E così presidente del Consiglio superiore della Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, ha svelato ai microfoni de “Il Corriere della Sera“: “Ci sarà quasi sicuramente qualche episodio di infezione. Sono realista, ma tutti dobbiamo partecipare al problema: famiglie, studenti, docenti. La responsabilità non è soltanto di chi decide. Con l’impegno di tutti non solo la scuola riaprirà, ma si potrà arrivare così alla fine senza problemi”.

Coronavirus, il pensiero di Locatelli

Successivamente ha svelato ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane a causa del Coronavirus: “Ci sarà sicuramente un aumento di nuovi casi positivi ci sarà, ma sarà contenuto questa volta, non è come marzo”. Poi ha aggiunto: “Siamo attrezzati, ogni giorno l’Italia può produrre 35 milioni di mascherine. Ben undici milioni saranno destinate alle scuole e quelle più sicure e adatte sono quelle chirurgiche. Non pensiamo a nuove chiusure visto che siamo sempre il Paese con la più bassa incidenza di casi, 27 per 100.000 abitanti”.