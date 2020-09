Uomo cerca di rapire una bimba al ristorante, fermato dal proprietario -VIDEO

Un video divenuto virale in rete mostra il momento in cui un uomo cerca di rapire una bimba in un ristorante in pieno giorno.

Una giornata come un’altra si è tramutata in attimi di terrore per una madre e la sua bimba. La donna e la figlia si trovavano sedute in un tavolo di un ristorante e stavano attendendo di pranzare quando, all’improvviso, un uomo ha scavalcato la recinzione e si è fiondato addosso alla piccola prendendola per la gola. Per fortuna la prontezza di riflessi del proprietario del ristorante ha permesso che il tentativo di rapimento fallisse.

Il tentato rapimento ha avuto luogo in un ristorante di Johannesburg, Sud Africa, città in cui eventi del genere non sono rari. Solo pochi mesi fa qualcosa di simile si era verificato in pieno giorno in un tabacchino, anche in quel caso la prontezza di riflessi di uno dei presenti era stata salvifica per la piccola vittima.

Tentato rapimento sventato dal ristoratore, la bimba è salva

La scena di terrore è stata ripresa dalla telecamera di sicurezza del ristorante. Nel breve filmato si vede l’esatto momento in cui il rapitore scavalca la recinzione e afferra la bimba per la gola. In quel preciso istante la madre si mette ad urlare e si allunga sul tavolo trattenendo la figlia ed impedendo una facile fuga all’uomo. Proprio le urla della donna allertano i presenti ed i proprietario del locale si avventa come una furia sul rapitore. Dopo una breve colluttazione, questo ha la meglio sul malintenzionato e lo blocca a terra finché non arriva la polizia. Il colpevole è stato arrestato e giudicato per direttissima.