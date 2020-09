Posto Belen Rodriguez Instagram, la modella e showgirl argentina dà un consiglio molto, molto prezioso ai suoi numerosi followers.

È in vena di dare dei buoni consigli di vita ai suoi followers, Belen Rodriguez, che su Instagram vanta un seguito come nessun’altra, composto da milioni e milioni di fans. La bella showgirl originaria dell’Argentina scrive in inglese che “puoi avere un sacco di specchi in cui riflettere te stesso.

Ma di anima ce n’è una sola. Perciò prenditi cura di essa”. Più che vero, ed ormai in tanti vivono cercando di curare più il proprio corpo invece che l’essenza in esso contenuta. Si finge o si prova a stare bene soltanto prendendo in considerazione, come unica priorità, il solo lato materiale delle cose. Invece una persona ha molto altro. Una mente ed un cuore.

Belen Rodriguez , un consiglio che piace a tanti

In molti apprezzano questa premura usata da Belen Rodriguez su Instagram. I suoi bnumerosi ammiratori le stanno lasciando tanti messaggi di affetto. Ed in generale il trend di dediche e di paroline dolci nei confronti della sudamericana è andato aumentando da quando è divenuto di dominio pubblico la rottura ufficiale con Stefano De Martino. Uno dei complimenti più belli che le viene rivolto è “Ma come fa un uomo a lasciare una come te?”. Parole che non fanno una piega. Certo è che un consiglio come il suo, detto da una che tra le donne è la migliore ad apparire con la sua bellezza, lascia piacevolmente interdetti.

