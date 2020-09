Scatto Antonella Clerici figlia: la giovanissima Maelle comincia la scuola media e la mamma immortala l’evento in questo periodo complicato.

√ą infine giunto il primo giorno di scuola anche per Maelle, la figlia di Antonella Clerici, che comincia la sua avventura in prima media.

Il tutto avviene in un periodo di comprensibile preoccupazione per tutto quanto sta succedendo a causa della epidemia di Covid, ma i pensieri della Clerici sono per ben altro. Ovvero per tutta l’importanza che questo evento rappresenta per una ragazzina “che entra a scuola da bambina e che vi uscir√† da donna”. Un momento fondamentale che chiunque di noi ha vissuto.

Visualizza questo post su Instagram Ritorno a scuola… ‚̧ԳŹ #scuola #cultura #conoscenza Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 10 Set 2020 alle ore 11:32 PDT

