Trova un gratta e vinci nel finestrino dell’auto: la sorpresa è incredibile

A Santa Maria al Bagno (Lecce) un uomo di ritorno alla sua auto ha trovato un gratta e vinci infilato nel finestrino… e non era da buttare.

Di ritorno alla sua auto ha trovato un gratta e vinci infilato nel finestrino. In un primo momento ha pensato che si trattasse solo di un volantino pubblicitario, poi ha immaginato che la sua auto era stata semplicemente usata come cestino della spazzatura. In realtà, un anonimo (e quasi sicuramente inconsapevole) benefattore gli ha lasciato una piccola ma graditissima sorpresa.

Il gratta e vinci che non t’aspetti

È successo a Santa Maria al Bagno, in provincia di Lecce. Dopo l’iniziale scetticismo, l’uomo ha controllato attentamente il gratta e vinci e si è reso conto che il tagliando non era affatto perdente. Evidentemente, chi lo aveva comprato non ha controllato con la dovuta attenzione i numeri grattati. Fatto sta che il Nostro, senza indugiare neppure un istante, è andato immediatamente a riscuotere la somma.

Poi però l’uomo ha anche voluto condividere la storia sui social per ringraziare il suo misterioso benefattore (che forse si starà mordendole mani, ma tant’è) e spiegare che grazie a quel “dono” questa sera andrà a cena con la sua promessa sposa in un ristorante di Gallipoli. Sembra una favola, invece è tutto vero…

EDS