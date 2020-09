Temptation Island, Alessia Marcuzzi svela: “Non ci saranno vip”

Una nuova edizione di Temptation Island è ormai alle porte con la conduttrice Alessia Marcuzzi, pronta per la nuova avventura: ecco le novità

Tutto pronto per una nuova edizione di Temptation Island, che inizierà ufficialmente mercoledì 16 settembre in onda su Canale 5 con la conduttrice che sarà Alessia Marcuzzi. Come ha svelato ai microfoni di TeleSette, non ci saranno coppie vip con la decisione presa insieme a Maria De Filippi per quanto riguarda la nuova edizione: “E’ stata una decisione presa con lei perché durante i casting precedenti c’erano coppie nip interessanti. Abbiamo optato così per una nuova edizione senza famosi”.

Temptation Island, la rivelazione di Alessia Marcuzzi

Così la stessa conduttrice ha continuare a spiegare le novità per la nuova stagione ai microfoni di TeleSette: “Edizione difficile perché non è facile fare la psicologa. Però mi piace ascoltare le persone e dovrò farlo senza dare giudizi e facili soluzioni”. Ancora pochi giorni, poi inizierà ufficialmente la nuova edizione.