Loretta Goggi, quel dolore insopportabile per la morte del marito: difficile andare avanti. Ma la grande cantante, attrice ed imitatrice mostra a tutti una gran forza di volontà.

Loretta Goggi, ospite nella prima puntata della nuova edizione di Domenica In, è una grande artista che ha ritrovato anche ulteriore linfa dopo una grandissima carriera dalla partecipazione come giudice di Tale e quale show con Carlo Conti.

Nel suo privato però impossibile non dimenticare un segno indelebile e durissimo che l’ha letteralmente distrutta. Stiamo parlando ovviamente della morte dell’amato marito Gianni Brezza.

Loretta Goggi, la difficile convivenza col dolore per la morte del marito

Quello tra Gianni Brezza e Loretta Goggi era un legame speciale, durato ben 32 anni. Insieme, Loretta e Gianni, son passati attraverso numerose difficoltà e altrettante gioie. L’amore tra i due è nato grazie al grande schermo, ed è stato coltivato per moltissimi anni. Complicità lavorativa e sentimentale correva tra i due compagni, uniti più che mai.

Leggi anche->Loretta Goggi in lacrime per Gianni Brezza: “La morte non l’ha portato via da me”

“32 anni insieme non sono uno scherzo, l’ho incontrato a 29 anni e mi ha accompagnato fino all’ultimo. È stato un incontro fulminante.” ha racconta la Goggi in una recente intervista proprio a Domenica In. “Da quando non c’è più, va tutto avanti, a volte con fatica qualche volta con grande soddisfazione, ma questo rapporto con lui ce l’ho ancora adesso. Il suo profumo ce l’ho ancora”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi era Gianni Brezza

Brezza è deceduto nel 2011 a causa di alcune complicanze legate a un tumore al colon. Nato a Pola il 9 Novembre 1937. È stato un ballerino, coreografo, regista e attore italiano. Gianni Brezza, indimenticabile primo ballerino in storiche trasmissioni Rai tra cui Canzonissima, Studio Uno, Milleluci, nonché coreografo, regista e attore, conobbe Loretta Goggi proprio negli studi televisivi sul finire degli anni ’70. È stato costretto ad abbandonare la carriera da ballerino dopo diversi anni a causa di problemi di salute ed è convolato a nozze con Loretta nel 2008.