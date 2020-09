Fabrizio Corona senza freni: “Questa reazione l’ho pagata cara” – VIDEO

Fabrizio Corona ripropone ai suoi followers su Instagram il commento a caldo dopo la sentenza di condanna del 2009 per il caso Vallettopoli.

“LA PRIMA VERA PRESA DI COSCIENZA DELLA REALTÀ DEI FATTI. QUESTA REAZIONE L’HO PAGATA CARA. ERO GIOVANE”. Così scrive nel suo ultimo post su Instagram Fabrizio Corona, presentando un video davvero “di fuoco”. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il duro sfogo di Fabrizio Corona

Siamo nel dicembre 2009, quando Fabrizio Corona viene condannato a tre anni e otto mesi anni di reclusione nel processo milanese per i fotoricatti a vip. La pena si riferiva agli episodi di tentata estorsione nei confronti del motociclista Marco Melandri e del calciatore Adriano. La Corte aveva deciso diversamente rispetto a quanto richiesto del pm Frank Di Maio, cioè sette anni e due mesi.

“Mi vergogno di essere italiano” fu il primo commento di Corona sulla sentenza. “Perché non condannano quelli del caso Marrazzo?” aggiunse Corona, per poi concludere: “Ci sarà l’appello, ci sarà il carcere, ma a me non me ne frega un cazzo. Viviamo in un paese di merda. Non me ne frega un cazzo che mi abbiano assolto per una parte delle accuse”.

E ancora: “Per me la faccenda era: assolto o condannato. Mi hanno condannato e questa è la prova che quello che c’è scritto nelle aule, che la legge è uguale per tutti, è una presa per il culo, perché in questo paese se ti metti contro i magistrati te la fanno pagare anche se non hai fatto un cazzo. Perché non vengono processate anche le altre agenzie, quelle che fanno esattamente quello che ho fatto io? Mi vergogno di essere italiano”. Vedere per credere.

EDS