Fabio Caressa e Benedetta Parodi, chi sono i tre figli Matilde, Eleonora e Diego. Dalla loro fortissima unione, che va avanti da oltre 20 anni, sono nati i loro tre amati figli.





Dei ragazzi senz’altro vivaci e amanti della cucina. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Matilde, Eleonora e Diego, i tre figli del giornalista e cronista sportivo Fabio Caressa e della conduttrice televisiva Benedetta Parodi.

Da quando si sono sposati, nel 1999, la loro unione è divenuta sempre più stabile e indissolubile. Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno avuto, in questi oltre 21 anni di matrimonio, tre splendidi figli: Matilde, Eleonora e Diego. Scopriamo di più su di loro.

Matilde è la primogenita della coppia. E’ nata il 5 settembre del 2002 e ha perciò da poco compiuto 18 anni. Due anni dopo di lei, nel 2004, precisamente il 20 di ottobre, è nata sua sorella Eleonora. Il 21 luglio del 2009 è stata infine la volta del più piccolo della famiglia, Diego.

Matilde studia all’Istituto Parini di Milano e tra le sue passioni c’è senz’altro quella della cucina, che ha probabilmente ereditato da sua madre Benedetta. Tra le altre passioni della ragazza non può non figurare quella per la musica. Questo risulta evidente dal profilo Instagram di Matilde, sul quale la giovane pubblica video nei quali si diletta a cantare accompagnata dagli strumenti che sa suonare, ovvero la chitarra e il pianoforte. Ha inoltre partecipato come complice allo scherzo che Le Iene hanno oragnizzato a Fabio Caressa.

Anche ad Eleonora piace molto la cucina. Tanto che anche lei si diverte a preparare deliziose ricette assieme alla mamma e alla sorella. Le tre donne di casa sono molto unite e la Parodi ha dichiarato in più occasioni di rivedersi molto nelle sue figlie.

Diego, il piccolo di casa, ha invece una passione per il calcio, esattamente come il suo papà. Ma tra i suoi interessi figura anche il tennis che pratica a livello agonistico.