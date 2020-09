Domenica In, Romina Power e l’appello per il toro Casimiro

Domenica In, Romina Power e l’appello per il toro Casimiro. Durante la puntata di questo pomeriggio del programma di Rai 1, la cantante ha mostrato a tutti gli spettatori il suo impegno animalista.





La Power, intervistata nel corso della trasmissione da Mara Venier, ha rivolto il suo appello a tutti coloro che possono adottare oggi il toro Casimiro. L’animale fu salvato dalla macellazione tempo fa proprio grazie alla lotta della cantante.

Domenica In, Romina Power e il suo appello accorato per il toro Casimiro

E’ stata ospite questo pomeriggio di Mara Venier, Romina Power. Durante la puntata di questa domenica del programma di Rai 1, la cantante ha mostrato tutto il proprio impegno per la lotta animalista che conduce da anni. Grazie al suo aiuto infatti, tempo fa il toro Casimiro fu salvato dalla macellazione.

In questa occasione invece la Power si è preoccupata di rivolgersi a tutti coloro che si trovavano all’ascolto, alla ricerca di qualcuno che potesse adottare Casimiro. Il toro attualmente pesa 700 Kg e non può più stare nell’azienda presso la quale ha trovato ospitalità fino a questo momento. Così Romina, dopo aver provato già precedentemente attraverso i social, oggi ha ribadito in diretta televisiva il proprio intento. Ovvero quello di trovare una nuova sistemazione per Casimiro, fosse una nuova azienda agricola o un altro spazio che possa ospitarlo ora che è adulto.

Mara Venier non ha esitato ad ironizzare sulla situazione. “Ti sei innamorata di Casimiro”, ha dichiarato rivolgendosi a Romina. Sottolineando inoltre quanto alla Power si illumino gli occhi quando parla di lui, proprio come succedeva in passato quando si rivolgeva al “suo” Al Bano.

Un altro appello ambientalista è stato rivolto oggi nel corso della trasmissione da Loretta Goggi. Quest’ultima infatti ha sottolineato l’importanza che nel nostro ecosistema hanno le api e ha fatto appello al pubblico, affinché non vengano più distrutte le arnie che si trovano sui balconi o nei giardini delle nostre case.