Coronavirus, il ministro Speranza: “Altri sei mesi di resistenza”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus dando segnali incoraggianti: “Soltanto sei mesi”

Il Coronavirus resiste ancora con il vaccino che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, è tornato a parlare della situazione odierna ai microfoni de La Repubblica: “Dobbiamo ancora mantenere il distanziamento. Bisogna continua a portare le mascherine, lavarci le mani, ma non sarà per sempre. Dopo l’autunno e l’inverno ci sarà la luce per tutti”.

Coronavirus, l’idea del ministro Speranza

Così lo stesso ministro della Salute ha continuato ai microfoni de “La Repubblica“: “Una cura e un vaccino per il Covid sono vicini. Bisogna resistere soltanto altri sei mesi”. L’Unione Europea sta comprando un pacchetto di vaccini “6+1, quello di AstraZeneca è uno dei sei ed è in fase più avanzata”. Infine, ha svelato anche: “Basta polemiche inutili sulla scuola, non è un problema della ministra Azzolina, ma di tutti noi. “Abbiamo lavorato con Regioni, Province e Comuni a partire dal documento sulla gestione dei casi Covid, approvato da tutti. La situazione non è perfetta sicuramente, non abbiamo la bacchetta magica. Per la scuola i problemi esistono già prima del Covid“. Una situazione che si avvia così alla conclusione con il virus che dovrebbe arrivare tra pochi mesi come panacea di tutti i mali.