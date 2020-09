Angela Chianello: chi è la star social di “Non ce n’è Coviddi”

Angela Chianello è la signora di Mondello nota al pubblico per l’ormai tormentone “Non ce n’è Coviddi”. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Angela Chianello da Mondello (Palermo) ha riscosso, nel bene e nel male, un clamoroso successo. La sua frase “Non ce n’è Covvidi”, pronunciata in un’intervista appena dopo la fine del lockdown imposto per l’appunto dal Covid, l’ha resa celebre in tutto lo stivale, diventando un vero e proprio tormentone. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Angela Chianello

Di Angela Chianello si sa che è una palermitana doc, che fa la mamma a tempo pieno e vive nel capoluogo siciliano con un misterioso compagno… e poco altro. La Nostra non ha ancora divulgato troppe notizie sulla sua vita privata, compresa l’età e la data di nascita. Certo è, tuttavia, che ha spopolato durante un’intervista a una nota emittente televisiva mentre era a Mondello, la più rinomata spiaggia di Palermo.

Senza alcuna paura proprio dopo la fine della quarantena forzata, Angela Chianello ha affermato: “Non ce n’è Covvidi”. Altrimenti detto, la città siciliana era a suo avviso Covid free. Mai avrebbe potuto immaginare che quel siparietto, con la giornalista interdetta che le fa ripetere la frase due volte, le avrebbe aperto le porte del successo sui social (e non solo), ma tant’è.

Persino Barbara D’Urso in vista della prima puntata della nuova stagione di “Live Non è la D’Urso” ha pensato di invitarla, proprio per parlare del riscontro mediatico avuto e delle opportunità che ora le si prospettano all’orizzonte. Senza dimenticare il curioso disguido in rete di cui Angela Chianello è stata protagonista: pensava di aver chattato con Matteo Salvini (che tra l’altro l’ha ricoperta di complimenti) ma poco dopo ha scoperto che l’account del leader leghista era un fake. Intanto il suo profilo Instagram si avvia al traguardo dei 200mila followers. Ne sentiremo ancora parlare…

