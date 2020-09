Alberto Matano, salta La Vita in Diretta: sostituito da Flavio Insinna

Alberto Matano ha da poco iniziato la conduzione de La Vita in Diretta in solitaria, ma dovrà cedere il posto a Flavio Insinna e Andrea Delogu per un appuntamento imperdibile.

Questa stagione de La Vita in Diretta è la prima presentata da Alberto Matano in solitaria e non potrebbe essere iniziata in maniera migliore. La conduzione del giornalista è stata positivamente apprezzata e gli ascolti lo dimostrano. Molto apprezzata è soprattutto la sua capacità di trattare temi seri di cronaca, come la morte di Viviana Parisi e il figlio Gioele, o la più recente di Willy Monteiro.

Ciò nonostante, Alberto Matano dovrà cedere lunedì 14 settembre il suo spazio de La Vita in Diretta per un appuntamento che si ripete per il ventesimo anno consecutivo. Ossia l’edizione “Tutti a scuola“, che inaugura l’apertura dell’anno scolastico. In onda su Raiuno dalle 16:35, l’appuntamento sarà condotto da Flavio Insinna e Andrea Delogu e vedrà l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Appuntamento imperdibile con “Tutti a scuola”

Anche quest’anno si terrà l’evento che inaugura il nuovo anno scolastico, presentato questa volta da Andrea Delogu, premiata per gli ottimi ascolti de La Vita in Diretta Estate, insieme a Flavio Insinna, per la regia di Maurizio Ventriglia. Agli studenti provenienti da tutta Italia sarà chiesto di mostrare i lavori che hanno realizzato, col supporto a distanza dei propri insegnanti, durante il periodo in cui hanno sostenuto le lezioni in modalità telematica a causa della pandemia da Coronavirus. Saranno presenti, però, anche personaggi del mondo dello spettacolo e della musica per intrattenere e un’orchestra formata dai migliori allievi dei Conservatori di Musica d’Italia, coordinati dal Maestro Leonardo De Amicis.

