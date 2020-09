Pamela Barretta si è lasciata andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram: ecco tutta la verità per ciò che succederà ad Uomini e Donne

Ultima puntata davvero scoppiettante di Uomini e Donne del Trono Over con Enzo Capo che è stato al centro di numerose polemiche. L’uomo ha chiesto il numero di Valentina Autiero, come aveva svelato nei giorni scorsi la stessa Pamela Barretta alla redazione. Così la padrona di casa, Maria De Filippi, ha rivelato: “Pamela ci aveva già detto che Enzo avrebbe chiesto il numero a Valentina per fare la storiella finta…”. La conferma è arrivata anche da Incarnato. Dopo la puntata Pamela Barretta ha svelato ai propri follower ciò che succedere da qui a breve: “Saprete presto tutta la verità fino in fondo. Vi confermerò che la pazza non sono io, ma conoscevo già da tempo i piani”.

Uomini e Donne, le novità su Pamela Barretta

Nel suo post successivamente novità importante su Instagram ringraziando anche in particolar modo Gianni Sperti: “Grazie davvero”. Lo stesso opinionista ha preso le sue difese subito attaccando: “Pamela aveva ragione, te lo dico io. Il problema di Pamela è che parla in quel modo, ma dagli occhi si vedeva che diceva la verità…”. Enzo Capo ha svelato di non stare più con l’ex Lucrezia già dal mese di giugno.