Uomini e Donne, Gemma Galgani ancora sola: gli intrecci amorosi

Tutto pronto per la nuova edizione di Uomini e Donne: novità importanti per la dama torinese Gemma Galgani sul futuro con triangolo amoroso!

Novità importanti per quanto riguarda la nuova edizione di Uomini e Donne con le indiscrezioni del Trono Over e quello Classico. Come svelato da Il Vicolo delle News sono in arrivo notizie non positive per Gemma Galgani con alcune lamentele della dama torinese. Poi in studio rivela di aver già chiuso la sua frequentazione con Paolo visto che dopo un bacio, non è scattato nulla. Inoltre, la donna ha confessato di aver ricevuto pochi messaggi per quanto riguarda il suo nuovo corteggiatore. Ed arrivano così i primi attacchi di Tina nei suoi confronti con la stessa Gemma che resterà così sola: inoltre, Nicola Vivarelli si scusa con Gemma regalandole una rosa bianca.

Uomini e Donne, non solo Gemma Galgani: che triangolo!

Non solo Gemma. Al centro della puntata in questione ci sarà Armando Incarnato con il cavaliere napoletano che darà vita ad un triangolo ricco di amore con la corteggiatrice Lucrezia e il tronista Gianluca De Matteis. Così la giovane svela di voler continuare a frequentare entrambi, ma il tronista vuole un tempo limitato. Nei prossimi giorni Lucrezia dovrà prendere una decisione definitiva. In studio attaccheranno Armando sposando, invece, il punto di vista di Gianluca. Infine, andrà in onda l’esterna di Jessica e Davide. Ancora pochi giorni, poi inizierà ufficialmente la nuova stagione di Uomini e Donne.