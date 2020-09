Sulla mia pelle, chi è Alessandro Borghi: età, foto, carriera

Alessandro Borghi è un giovane e brillante attore premiato con il David di Donatello per il film su Stefano Cucchi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Alessandro Borghi è considerato da anni uno dei migliori attori italiani emergenti, e non a caso ha ottenuto il primo riconoscimento dalla critica vincendo il David di Donatello come migliore attore protagonista per l’interpretazione di Stefano Cucchi nel film Sulla mia pelle.

L’identikit di Alessandro Borghi

Nato a Roma il 19 settembre 1986, Alessandro Borghi è approdato al mondo della recitazione per vie traverse, cominciando a lavorare come stuntman a Cinecittà nel 2005. La prima pellicola a cui partecipa come attore è Cinque (2011), cui segue una piccola parte in Roma Criminale. Proprio i ruoli in film sulla criminalità organizzata gli permettono di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico e dagli addetti ai lavori; verrà infatti poi scelto per interpretare Aureliano Adami nel film cult Suburra (2015), che gli vale numerosi attestati di stima.

Negli ultimi cinque anni l’attività di Alessandro Borghi come attore è stata intensissima: ha recitato in film del calibro di Napoli Velata di Ozpetek e The Place di Genovese. Ma la consacrazione definitiva avviene grazie al ruolo di protagonista in Sulla mia Pelle. Nel 2020 è stato invece protagonista della co-produzione internazionale Diavoli, serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera e ambientata nel mondo dell’alta finanza londinese, co-prodotta e trasmessa da Sky Atlantic e girata in lingua inglese. Nella versione italiana l’attore per sua scelta ha deciso di non auto-doppiarsi (recita con la voce di Andrea Mete). Per il resto, sulla sua vita privata si sa veramente poco, ma dato il suo bell’aspetto le pretendenti non manchino. Purtroppo per loro, tuttavia, pare sia impegnato già da tempo in una relazione sentimentale con la ballerina Roberta Pitrone.

