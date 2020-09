Il noto conduttore di “CR4 – La Repubblica delle Donne”, Piero Chiambretti, è stato legato sentimentalmente a Elena Majoni, violinista ed ex moglie di Gabriele Muccino.

Piero Chiambretti è uno dei conduttori televisivi più famosi e apprezzati del piccolo schermo. Da “Matrix” a “Chiambretti c’è“, a “CR4 – La Repubblica delle Donne“, i suoi programmi sono sempre stati di successo. Nato ad Aosta il 30 maggio 1956, ha lavorato anche come dj a Torino per diversi anni.

LEGGI ANCHE -> Piero Chiambretti in lacrime a Verissimo, ricorda così la morte della madre

LEGGI ANCHE -> Piero Chiambretti, lui e la mamma malati insieme: lei muore quando lui guarisce

Il conduttore televisivo Piero Chiambretti, proprio da quest’anno sarà al timone della trasmissione sportiva di Italia 1, “Tiki Taka“. La sua vita privata è sempre stata un po’ bizzarra, come lui. Quando ha esordito al Festival di Sanremo del 1997, in coppia con Mike Buongiorno e Valeria Marini, riusciva a pensare solo ad una persona: una violinista dell’orchestra. Il suo nome è Elena Majoni e i due sono stati insieme per più di due anni, anche se poi il loro amore è terminato. “Pensavo più a lei che al festival“, ha dichiarato a riguardo Chiambretti. Per 7 anni, invece, è stato fidanzato con la conduttrice Ingrid Muccitelli. Nel 2011, dalla relazione con Federica Laviosa, è nata la sua prima figlia: Margherita.

LEGGI ANCHE -> Elena Majoni: chi è l’ex moglie del regista Gabriele Muccino

Elena Majoni, chi è la violinista ex di Gabriele Muccino

Elena Majoni, nata a Roma il 21 novembre 1974, è una violinista ed attrice, che ha partecipato a “Il giovane Casanova” del 2002 e “Max e Hélène” del 2015. E’ principalmente conosciuta per essere stata sposata con il famosissimo regista Gabriele Muccino, con il quale è convolata a nozze nel 2004 per divorziare da lui due anni dopo. Neanche la nascita del loro primogenito, Ilan, nel 2003 è riuscita a sistemare il loro rapporto, descritto dalla donna come difficile e burrascoso. A seguito del divorzio, Elena ha chiesto l’affidamento esclusivo del bambino ed ha denunciato il regista per violenza domestica, in un processo che è durato 10 anni e di cui è stato un testimone fondamentale il fratello del regista, Silvio Muccino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!