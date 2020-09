Milano, esplode palazzo: otto feriti, ipotesi fuga di gas

Una palazzina è esplosa questa mattina a Milano Sud con il boato che è stato percepito in tutta la zona: al momento ci sarebbero otto feriti, di cui uno gravissimo

Milano si è risvegliata con un forte boato nella zona di Porta Romana, in piazzale Libia 20. Verso le sette del mattino si è verificata una forte esplosione e secondo le prime ipotesi sembra sia dovuta ad una fuga di gas. Al momento ci sarebbero otto feriti con uno che si trova anche in codice rosso. Versa al momento in gravi condizioni ed è stata trovata all’esterno del palazzo. Ora i soccorritori starebbero alla ricerca di nuove persone: nel frattempo sono stati evacuati gli altri piani del palazzo.

Milano, fuga di gas: boato a Milano Sud

Subito la gente è arrivata in strada con il boato che è stato percepito in tutta Milano Sud: in primis, è stato coinvolto il piano terra e i primi tre piani di una palazzina. Al momento sono a lavoro una decina di mezzi dei vigili del fuoco. Proprio al piano terra si può notare come l’ingresso sia stato messo a soqquadro dall’esplosione.