Lapo Elkann, chi è la madre Margherita Agnelli: età, foto, storia

Scopriamo qualcosa in più sulla madre di Lapo e John Elkann, Margherita Agnelli: età, foto e storia dell’erede della famiglia torinese.

In questi anni 2000 si è parlato spesso degli eredi della famiglia Agnelli, Lapo e John Elkann. Il secondo è diventato l’amministratore delegato della Fiat, ereditando di fatto l’azienda di famiglia nonché la fonte della ricchezza degli Agnelli. Lapo, invece, è stato al centro della cronaca scandalistica per la sua dipendenza dalla droga e per uno stile di vita che lo ha portato a toccare il fondo. Oggi Lapo è un uomo diverso, che ha compreso gli errori commessi e che sta cercando di ricostruirsi una vita.

Di recente ha svelato di essere stato vittima di abusi quando aveva appena 13 anni. Dopo quelle violenze l’erede degli Agnelli ha provato un forte senso di colpa e per dimenticare ha intrapreso un percorso che lui stesso definisce “Autodistruttivo“. Adesso ne è uscito fuori e prova a costruire una famiglia tutta sua. Il merito è del percorso interiore svolto, ma anche dell’ausilio della famiglia, specie di mamma Margherita, che non lo hanno mai abbandonato, nemmeno nei periodi più bui.

Margherita Agnelli, chi è la madre di Lapo Elkann

Nata nel 1955 a Losanna (Svizzera) Margherita Agnelli è l’unica erede del patrimonio di famiglia. Il padre, infatti, è deceduto nel 2003, mentre il fratello Edoardo si è suicidato nel 2000. Lo scorso anno è deceduta anche la mamma Marella. A 20 anni, nel 1975, Margherita è convolata a prime nozze con il giornalista italo-francese, Alain Elkann, dal quale ha avuto tre figli: Lapo, John e Ginevra. Nel 1981, dopo il divorzio, Margherita si è sposata con il conte francese Serge de Pahlen, dal quale ha avuto altri cinque figli: Pietro, Sofia, Anna, Maria e Tatiana.