Lapo Elkann, il secondogenito di Margherita Agnelli. Scopriamo tutto su uno dei più celebri imprenditori italiani.

Si è sentito spesso parlare di lui. Lapo Edovard Elkann è uno dei personaggi famosi più seguiti all’interno di tutta la penisola. L’uomo è uno degli eredi della famiglia Agnelli, proprietaria della Fiat italiana.

Lapo, fratello di John e Ginevra, è il figlio di Margherita Agnelli e del famoso giornalista Alain Elkann. È nato a New York, negli Stati Uniti, il giorno 7 Ottobre 1977, sotto il segno della Bilancia. Adesso quindi adesso 43 anni.

Il giovane Lapo si è concentrato molto sugli studi. Ha frequentato il liceo francese Victor Duruy e studiato relazioni internazionali presso la capitale Londra. Nel 1944, come vuole una tradizione di famiglia, ha lavorato per la prima volta sotto falso nome come operaio metalmeccanico nella fabbrica della Piaggio. L’uomo ha a quei tempi addirittura partecipato ad uno sciopero insieme agli altri operai, chiedendo migliori condizioni di lavoro, soprattutto all’interno della catena di montaggio, dove si pativa molto il calore.

Il figlio di Margherita Agnelli è sempre stato appassionato di lingue e culture moderne. Parla infatti fluentemente l’italiano, l’inglese, il francese, lo spagnolo, e il portoghese. Dopo l’esperienza in Piaggio, Lapo lavora nell’ufficio marketing di Maserati, ed successivamente diventa assistente personale di Henry Kissinger. In seguito alla scomparsa di Gianni Agnelli, l’uomo consolida il suo ruolo all’interno della Fiat, arrivando a diventare nel 2004 il responsabile Brand promotion di tutti i marchi d’azienda.

Lapo Elkann, la crisi personale del 2005

Il figlio del giornalista Alain Elkann, il giorno 11 Ottobre 2005, viene ricoverato d’urgenza in rianimazione. Il motivo è un’overdose da stupefacenti, oppio, eroina e cocaina. L’uomo è stato trovato in coma dopo aver trascorso una notte insieme a quattro transessuali. In seguito all’incidente, Lapo, dimesso dall’ospedale, si prende del tempo per la guarigione, volando negli Stati Uniti per lasciarsi tutto alle spalle.

Una volta ritornato in Italia, Elkann si rimbocca però le maniche, dimostrando al mondo la sua energia e le sue capacità. Fonda la società ‘Italia Independent‘, un marchio di moda e abbigliamento.

Lapo cattura nuovamente l’attenzione di tutti nel 2016, simulando a Manhattan il suo stesso sequestro, intento ad impossessarsi dell’eventuale riscatto pagato dalla famiglia. Una volta scoperto dalla Polizia, l’uomo viene arrestato e successivamente rilasciato. Ha rischiato ben 2 anni di carcere.