Un tragico incidente stradale ha coinvolto un famoso chef alla sola età di 34 anni. Il cuoco aveva partecipato come concorrente ad un programma televisivo.

E’ appena arrivata una notizia sconvolgente riguardante un famoso chef che, qualche edizione fa, ha partecipato ad un programma televisivo rinomato. Lo chef di soli 34 anni sembra essere stato coinvolto in un tragico incidente stradale.

LEGGI ANCHE -> Pavia | delitto per l’eredità | uccide l’amico e simula un incidente

LEGGI ANCHE -> Incidente scuolabus | pullman carico di studenti colpisce ponte | FOTO

Il giovane chef ha perso la vita in un tragico incidente stradale, secondo quanto riportato da TMZ. Il motociclista avrebbe perso il controllo del suo veicolo dopo aver urtato il marciapiede e, cadendo a terra, ha riportato diversi infortuni che hanno portato tristemente alla morte. La notizia è sconvolgente sia per la notorietà dello chef, sia per la sua giovane età. Aaron Grissom, questo il suo nome, è stato un ex concorrente della trasmissione statunitense “Top Chef“. La rovinosa caduta dalla motocicletta, dopo aver urtato il marciapiede in una rotatoria, gli ha riportato danni gravissimi.

LEGGI ANCHE -> Incidente sul lavoro | muore schiacciato da trave nel suo camion

Tragica morte in un incidente motociclistico per uno chef rinomato

Il giovane chef Aaron Grissom è stato soccorso dall’ambulanza, che ha tentato l’iniziale massaggio cardiaco, senza avere successo. Arrivata la tragica notizia, la redazione di “Top Chef“, dove Grissom aveva partecipato anni prima e che l’aveva portato alla notorietà, ha condiviso un messaggio di cordoglio. “La famiglia di Top Chef è triste nell’apprendere della morte dello chef Aaron Grissom che aveva partecipato alla Stagione 12. Le nostre più profonde condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti i suoi amici“, scrive il famoso programma culinario in una nota diramata sul sito web del programma in memoria dell’ex partecipante.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!