Giovane sposa si butta dal terzo piano dopo il suicidio del marito

Una giovane sposa sconvolta dal suicidio del neo marito, decide di farla finita gettandosi dal terzo piano per riunirsi a lui.

Solamente un paio di settimane fa la vita di Sania Khandelwal, 20enne studentessa di medicina, sembrava essere perfetta. La ragazza si era sposata con l’uomo che amava ed insieme stavano progettando un futuro ed una famiglia. Mercoledì scorso, però, quella che sembrava una vita da sogno si è tramutata in un incubo. Il marito Subham Khandelwal, appaltatore che lavorava nella zona di Ujjain, si è tolto la vita.

Secondo quanto rivelato dai media locali, l’uomo avrebbe assunto del veleno prima di mettersi in macchina, quindi sarebbe rimasto coinvolto in un incidente. Quando i paramedici sono giunti sul luogo per lui non c’era nulla da fare. Subham aveva lasciato accanto a sé un biglietto in cui spiegava le ragioni del suo gesto: dei colleghi lo avevano perseguitato.

Sposa tenta il suicidio due giorni dopo che il marito si è tolto la vita

Immediatamente dopo il ritrovamento del corpo di Subham, la polizia locale ha aperto un’indagine sulla persecuzione, arrestato due ingegneri che avevano lavorato con lui ed indagano su un terzo presunto colpevole. La notizia della morte ha ovviamente travolto la giovane sposa, la quale è entrata in una spirale depressiva. Il padre della giovane è accorso in suo aiuto, l’ha portata via dalla casa coniugale ed ha affittato una camera in albergo per un paio di notti.

Quest’oggi i due avrebbero dovuto prendere un volo per tornare a casa, ma Sania ha detto al padre di voler andare a comprare un po’ di frutta. La sua intenzione, però, era ben diversa: la studentessa di medicina è entrata nel vicino centro commerciale e si è lanciata dal terzo piano. I presenti hanno chiamato i soccorsi ed i paramedici sono riusciti a salvarle la vita. La giovane adesso è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Indore city, Madhya Pradesh, dove lotta per la propria vita. La ragazza ha lasciato un biglietto in cui spiegava che voleva ricongiungersi con il marito.