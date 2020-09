Il noto nuotatore Filippo Magnini ha parlato della fidanzata Giorgia Palmas, con la quale è pronto a condividere la nascita della prima figlia.

Il nuotatore Filippo Magnini è pronto ad accogliere nella sua vita un’altra donna: sua figlia. Sui profili Instagram del futuro papà e della mamma Giorgia Palmas è ampiamente documentata l’attesa per la nascita. I due hanno condiviso la prima ecografia di maggio, con scritto: “Già ti amo“.

Giorgia Palmas è una delle persone a cui Filippo Magnini è più legato: “Non appena l’ho conosciuta ho capito che poteva essere la persona giusta“, ha detto di lei. La conduttrice sarda gli è stata vicina durante il periodo più difficile della sua vita, quello relativo alle accuse di doping, dalle quali il nuotatore è stato recentemente scagionato: “Le ho subito detto quel che mi stava capitando. Mi ha sostenuto, è stata l’unica, oltre ai miei avvocati, a leggere e seguire tutto. La reputo una delle persone più intelligenti che io conosca, tutto quel che mi ha detto si è rivelato utile e giusto sotto il profilo del processo. Poi la sua vicinanza, l’amore, la fiducia non sono mai venuti a mancare e mi hanno dato forza“.

Filippo Magnini, il nuovo amore per Giorgia e il vecchio per Federica

Per Filippo Magnini, tra lui e Giorgia Palmas “viene tutto facile, spontaneo“. I due sono legati da una forte complicità e, nel loro futuro, vedono le nozze: il nuotatore, infatti, sembra essere pronto per il grande passo. Dopo la lunga storia con la collega Federica Pellegrini, per ora è acqua passata per entrambi, nonostante la rottura finita male. “E’ stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti. Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato“, ha detto di lei Filippo. “Fede ha seguito la sua strada nel nuovo. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho voltato pagina, è finita“, ha concluso.

