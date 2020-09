Gerry Scotti si confessa: “Mio figlio? Ecco di cosa ho sempre avuto paura”

Edoardo e Gabriella Perino, rispettivamente figlio e compagna di Gerry Scotti, sono nel bene e nel male il centro degli affetti del celebre conduttore televisivo.

Lavoro a parte, per Gerry Scotti la famiglia è tutto. Dopo la grande sofferenza per la fine del suo primo matrimonio con Patrizia Grosso, il figlio Edoardo e la compagna Gabriella Perino rappresentano il centro degli affetti del celebre conduttore. L’incontro con Gabriella è avvenuto fuori la scuola di Edoardo, il figlio nato dal matrimonio del conduttore.

L’ex moglie, ha ricordato lui stesso in un’intervista a Vanity Fair, “ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio. Però ho preso una casa vicino a loro, lo potevo accompagnare a scuola e vederlo sempre. Ma quanti amici invece si sono ritrovati a 40 anni sul divano di mamma e ad attraversare la città per vedere i bambini?”.

Gerry Scotti in versione papà

Oltre all’amore per la compagna Gabriella Perino – “una donna di grande carattere”, ha detto Gerry Scotti, che “mi aiuta negli aspetti pratici della vita, e ha sopportato di vivermi accanto nonostante i riflettori” – il Nostro stravede per il figlio Edoardo, nato il 10 marzo del 1992 dal matrimonio con la sua ex e impegnato nelle regie per diversi programmi nelle reti Mediaset, Rai e Sky, tra cui “Cucine da incubo”.

Edoardo è l’unico figlio di Gerry Scotti, che proprio per questo gli ha riservato attenzioni speciali: “A causa del mio lavoro e della separazione ho sempre avuto paura che gli mancasse qualcosa e ho fatto di tutto per essergli vicino.. E’ cresciuto negli agi e ha sempre avuto tutto quello che desiderava. Però gli ho posto dei freni”. Sta di fatto che il loro è un rapporto bellissimo e il ragazzo, nonostante tutto, è cresciuto felice, proprio come sperava il papà, che confessa: “Questa è la mia grande gioia!”.

EDS