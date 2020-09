Totti e Ilary Blasi a Parigi, arrivano critiche: “Non riuscite a stare a casa”

Ancora critiche per Francesco Totti e Ilary Blasi con la coppia che è volata nelle ultime ore a Parigi per alcune ore di relax in amore

Un viaggio improvviso nella città dell’amore. Francesco Totti e Ilary Blasi sono volati a Parigi come testimoniano le numerose foto e video pubblicati anche sotto la Tour Eiffel. Inoltre, l’ex bandiera della Roma ha postato diverse stories su Instagram con “Vivere a colori” di Alessandra Amoroso e “D’estate non vale” di Fred De Palma e Ana Mena. Una fuga d’amore insieme agli amici di sempre, Vincent Candela e sua moglie Mara.

Totti e Ilary Blasi a Parigi, gli attacchi social

E così sui loro profili social sono arrivati numerose critiche per il loro viaggio: “Mamma mia si continua a viaggiare con tutto il Covid. In Francia poi che è pieno. E niente non ce la fate proprio a starvene a casa”. Poi si leggono altri attacchi: “Con la mia famiglia non abbiamo fatto neppure mezza giornata di ferie. Siamo stati a casa due mesi”.