La showgirl Elisabetta Gregoraci ha voluto ricordare su Instagram la madre Melina, scomparsa ormai da molti anni a causa di una lunga malattia.

La showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci ha condiviso un emozionante post sul proprio profilo Instagram, dove conta oltre 1 milione di followers, per ricordare sua madre Melina, scomparsa ormai da tanti anni a causa di una lunga malattia.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci in lacrime a Verissimo: “Ho sofferto tanto”

LEGGI ANCHE -> Flavio Briatore, parla l’ex Elisabetta Gregoraci: “Ecco come sta”

Il ricordo di mamma Melina, per Elisabetta Gregoraci, è affidato ad una foto condivisa su Instagram. Il 4 marzo, giorno nel quale sua madre avrebbe compiuto 61 anni, per la showgirl e conduttrice è stato un giorno difficile. “Te ne sei andata via giovane, giovanissima, troppo in fretta“, ha scritto Elisabetta sul social popolare in ricordo della madre, augurando buon compleanno ad una donna che, da 9 anni, non può festeggiare in presenza. “Lontane ma vicinissime, legate nel cuore e nell’anima, perché tu sei sempre accanto a me, a noi“, scrive.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci | “Al GF Vip spero di innamorarmi”

Elisabetta Gregoraci, il dolore per la perdita della madre non è mai andato via

Carmela Francavilla, conosciuta come Melina, è scomparsa nel lontano 2010 a causa di un tumore al seno con il quale ha combattuto per molto tempo. La figlia, Elisabetta Gregoraci, ha raccontato più volte come per la madre sia stato difficilissimo essere presente nel giorno delle nozze con Flavio Briatore e per la nascita del piccolo Nathan Falco, a causa della malattia. “Vorrei avere un pizzico della tua immensa generosità e altruismo e spero che, ovunque tu sia, ti stiano festeggiando al meglio come meriti“, scrive riguardo il giorno del compleanno della madre. In più volte la conduttrice ha raccontato di come sua madre rimpiangesse di non poter veder crescere il nipotino. “Mammina mia, non abbandonarci mai, abbiamo bisogno sempre della tua guida“, ha concluso la Gregoraci nell’emozionante post dedicato alla madre.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!