Corriere della Sera in lutto: addio a un giornalista speciale

E’ morto a soli 57 anni, stroncato da un male incurabile, Marco Toresini, caporedattore del dorso bresciano del Corriere della Sera.

E’ venuto a mancare la scorsa notte, a soli 57 anni, Marco Toresini, caporedattore del dorso bresciano del Corriere della Sera, dopo aver combattuto per mesi contro un male incurabile con tenacia e senza mai lamentarsi, animato da quell’ottimismo della volontà che aveva dimostrato anche e soprattutto nel suo lavoro di giornalista. La malattia che sembrava essere stata debellata lo scorso anno si è ripresentata a giugno e, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Il saluto del Corriere della Sera a Marco Toresini

Nato e cresciuto a Orzinuovi, cui era sempre rimasto legatissimo, Marco Toresini aveva iniziato prestissimo il mestiere del giornalista. Poco più che ventenne era stato assunto al quotidiano Bresciaoggi e aveva così lasciato gli studi di giurisprudenza (poi rivelatisi utilissimi ad affinare il suo lavoro da cronista di giudiziaria). Con la sua ottima penna e un fiuto da segugio aveva seguito le vicende di cronaca più rilevanti degli anni Ottanta e Novanta, per poi interessarsi in particolare al crescente radicamento della mafia nel Bresciano.

Nel settembre 2011 era iniziata una nuova avventura al fianco del collega Massimo Tedeschi nella direzione del nascente dorso bresciano del Corriere della Sera. “Scrivere per il Corriere – ripeteva spesso – è la massima ambizione professionale che un giornalista italiano possa avere”. Dal 2015 aveva poi preso le redini del giornale. Oltre ai tanti colleghi che lo stimavano e gli volevano bene, lascia l’adorata moglie Serena e i figli Luca e Matteo. La sua salma sarà fino a domani nella sala del Commiato Passeri in via Corridoni 6 a Orzinuovi. I funerali si terranno lunedì alle 14:30 nella parrocchiale di Orzinuovi.

