Coronavirus, bimba di 4 anni positiva a Pavia: asilo in quarantena

La piccola sarebbe positiva al Coronavirus, ma asintomatica. In quarantena gli altri 13 bambini di quattro e cinque anni della sua sezione.

Una bimba di quattro anni che frequenta l’asilo comunale “8 marzo” di Pavia è risultata positiva al Coronavirus, anche se, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica. L’Ats (l’ex Asl) e il Comune di Pavia hanno subito messo in quarantena fiduciaria per 14 giorni gli altri 13 bambini di quattro e cinque anni della sua sezione e le maestre, provvedendo alla disinfezione. Il resto della scuola resterà però regolarmente aperto.

L’incognita Coronavirus sul nuovo anno scolastico

La piccola è stata sottoposta a tampone perché aveva la febbre. “Abbiamo subito attivato la procedura con Ats Pavia – spiega Alessandro Cantoni, assessore comunale all’istruzione – per la presa in carico del problema. Sono stati contattati la direzione della scuola, gli insegnanti e le famiglie dei 14 bambini della sezione nella quale si è verificato il caso”.

“Nessuna misura restrittiva – aggiunge Cantoni – è stata prevista per il resto della scuola, considerata la separazione delle sezioni in gruppi stabili. Abbiamo immediatamente effettuato gli interventi di sanificazione dei locali, oltre a un monitoraggio dell’intera scuola in collaborazione con Ats”.

Intanto l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, fa sapere che “nella tenda adibita presso lo Stadio Fortunati di Pavia sono stati effettuati 192 tamponi, di cui 65 a soggetti in età pediatrica, da 0 a 16 anni. Di questi 65, 6 sono risultati positivi: un bambino di 2 anni, uno di 1 anno, due bambine di 5 anni, uno di 11 e uno di 13. Cinque di loro sono residenti nell’area di Pavia e uno nella Lomellina”.

EDS