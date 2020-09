Conor McGregor arrestato in Corsica: “Tentata violenza sessuale”

Conor McGregor, campione irlandese arti marziali miste, è “ora sotto il regime di custodia della polizia”, fa sapere l’ufficio del procuratore di Bastia.

Conor McGregor, 32enne celebre star irlandese di MMA (arti marziali miste) è stato arrestato in Corsica con l’accusa di tentata violenza e “esibizione sessuale”. A renderlo noto è l’agenzia francese Afp, che ha appreso a sua volta la notizia dall’ufficio del procuratore di Bastia. “A seguito di una denuncia presentata il 10 settembre in cui si denunciavano fatti che potevano essere qualificati come tentata violenza sessuale e esibizione sessuale, Conor Anthony McGregor è stato oggetto di un’audizione da parte dei servizi gendarmeria, sotto il regime di custodia della polizia”, scrive lo stesso procuratore in una sintetica dichiarazione inviata all’agenzia di stampa.

Conor McGregor di nuovo nei guai

Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse nei confronti di Conor McGregor. Il campione delle arti marziali – già noto alle cronache per le sue intemperanze – nel 2019 era stato indagato sempre per un’accusa di stupro. A denunciarlo fu in quel caso una donna di Dublino, secondo la quale il presunto reato sarebbe avvenuto in un albergo della capitale dell’Eire. Dell’esito dell’indagine non si sa nulla, però, per via delle restrittive norme sulla privacy in vigore in Irlanda. L’atleta irlandese è senza ombra di dubbio il più celebre dei “fighters”, l’appellativo con cui vengono indicati i lottatori di MMA. Non si può non ricordare che la borsa per la sfida (perduta) contro il pugile Floyd Mayweather, leggenda della boxe nella categoria dei medi, fu per lui di ben 100 milioni di dollari.

