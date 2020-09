Amadeus choc, Coronavirus a I soliti ignoti: annullato il programma. Non andrà in onda, al suo posto su RaiUno ci sarà un film.

Doveva essere il grande ritorno, la ripartenza in diretta del programma di Amadeus I soliti ignoti con la puntata speciale del 13 settembre. E invece il Coronavirus ha colpito ancora inesorabilmente e sono subito scattati i protocolli previsti in questi casi in Rai.

Leggi anche –> Sanremo 2021, Amadeus sfida tutti: “O si fa così o non andremo in scena”

A risultare positivo al Coronavirus è stato un membro della produzione e per questo motivo è subito scattato lo stop generale. Tutte le persone coinvolte nella trasmissione compreso il conduttore Amadeus sono stati sottoposti a tampone per capire se ci possa essere qualcun altro contagiato. Se tutti risultassero negativi si ricomincerà con le registrazioni del programma nella sua versione classica quotidiana.

Coronavirus, altri programmi a rischio oltre a quello di Amadeus

Non è però l’unico caso che sta scuotendo la Rai. Infatti c’è stato un positivo anche nella produzione di Elisir, il programma di Rai3 condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi che va in onda in diretta. Anche in questo caso sarà sostituito per il momento in attesa di capire l’evolversi della situazione.

Situazione tesa anche in casa Mediaset dove ad essere a rischio è il Grande Fratello. Infatti in base a quanto riporta il sito tvblog anche in quella produzione ci sarebbe una persona positiva al Covid.